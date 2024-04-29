Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди". До слова, раніше зазначалося, що "Українська команда" збирає на 200 великих дронів-літаків. Партії таких безпілотників вже передано 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" та іншим підрозділам.

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Волонтери передали позашляховик бійцям ЗСУ

"Передали позашляховик Mitsubishi Pajero легендарній 12 бригаді спеціального призначення "Азов" Нацгвардії України. Бригада "Азов" – це ті хлопці, які до останнього тримали героїчну оборону Маріуполя. Потім вели бої в Серебрянському лісництві на Луганщині, виконували завдання на півдні України. А зараз вони стримують ворога на Лиманському напрямку", – повідомили в "Українській команді".

Волонтери подякували захисникам і зазначили, що продовжують підтримувати бійців на передовій.

Загалом з початку повномасштабної війни "Українська команда" передала на передову вже понад 70 автомобілів, – повідомив керівник нашого волонтерського штабу Артур Палатний.

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