Українська актриса Іванна Сахно вражає схожість з голлівудською зіркою Елізабет Олсен

Українська актриса Іванна Сахно у свої 20 років впевнено підкорює Голлівуд, зокрема, дівчина знялася в американському фантастичному бойовику "Тихоокеанський рубіж".

Однак Сахно вражає не тільки акторською майстерністю, дівчина також дуже подібна на 29-річну голлівудську актрису Елізабет Олсен.

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Так виглядає Іванна Сахно:

Допис, поширений Ivanna Sakhno (@ivannasakhno) 28 Лют 2016 р. о 11:53 PST

А так Елізабет Олсен:

Допис, поширений Elizabeth Olsen (@elizabetholsenofficial) 24 Сер 2017 р. о 7:04 PDT

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