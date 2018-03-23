Українська актриса Іванна Сахно вражає схожість з голлівудською зіркою Елізабет Олсен
Українська актриса Іванна Сахно у свої 20 років впевнено підкорює Голлівуд, зокрема, дівчина знялася в американському фантастичному бойовику "Тихоокеанський рубіж".
Однак Сахно вражає не тільки акторською майстерністю, дівчина також дуже подібна на 29-річну голлівудську актрису Елізабет Олсен.
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Так виглядає Іванна Сахно:
А так Елізабет Олсен:
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Джерело: 24 Канал
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