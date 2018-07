Українська актриса Іванна Сахно засвітила відверте декольте в Голлівуді: фото

Українська зірка Іванна Сахно відвідала червону доріжку прем’єрного показу фільму "Шпигун, який мене кинув" ("The Spy Who Dumped Me") в Лос-Анджелесі. На подію 20-річна дівчина з Києва одягнула стильний чорний костюм з відвертим декольте.

Актриса, яка почала впевнено підкорювати Голлівуд, стала однією з зірок нової стрічки Сузанни Фогель "Шпигун, який мене кинув". Іванна хоч і зіграла у стрічці другорядну роль, але це вже її другий приголомшливий успіх в кіно після стрічки "Тихоокеанський рубіж 2". Читайте також: Міла Куніс вразила змарнілим виглядом на червоній доріжці Для червоної доріжки Іванна обрала елегатний чорний костюм, який складався з вкорочених штанів та жакету, який зав’язувався над поясом і виділяв її оголене тіло. Для завершення образу Сахно взула стильне чорне взуття на підборах і мінімалістичні прикраси.

Іванна Сахно

Іванна Сахно