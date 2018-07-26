22:53
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, сьогодні
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська актриса Іванна Сахно засвітила відверте декольте в Голлівуді: фото

275 Читать новость на русском
Іванна Сахно
Іванна Сахно / www.gettyimages.in

Українська зірка Іванна Сахно відвідала червону доріжку прем’єрного показу фільму "Шпигун, який мене кинув" ("The Spy Who Dumped Me") в Лос-Анджелесі. На подію 20-річна дівчина з Києва одягнула стильний чорний костюм з відвертим декольте.

Актриса, яка почала впевнено підкорювати Голлівуд, стала однією з зірок нової стрічки Сузанни Фогель "Шпигун, який мене кинув". Іванна хоч і зіграла у стрічці другорядну роль, але це вже її другий приголомшливий успіх в кіно після стрічки "Тихоокеанський рубіж 2".

Читайте також: Міла Куніс вразила змарнілим виглядом на червоній доріжці

Для червоної доріжки Іванна обрала елегатний чорний костюм, який складався з вкорочених штанів та жакету, який зав’язувався над поясом і виділяв її оголене тіло. Для завершення образу Сахно взула стильне чорне взуття на підборах і мінімалістичні прикраси.


Іванна Сахно


Іванна Сахно

Теги: Кіно LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді
сьогодні, 22:14 Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді
Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
сьогодні, 22:01 Підвищення цін на газ чи стрибок курсу долара: що гірше для українців?
Блог Медіа
Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки
сьогодні, 21:01 Як організувати бюджетну подорож в Норвегію: перевірені лайфхаки
766
Коли буде гаряча вода в Києві і що для цього робити
сьогодні, 20:01 Коли буде гаряча вода в Києві і що для цього робити
Євгенія Мазур
Чим більше суддів, тим менше суті: як один чесний суддя "втер носа" цілій Раді
сьогодні, 19:01 Чим більше суддів, тим менше суті: як один чесний суддя "втер носа" цілій Раді
Ірина Шиба
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук