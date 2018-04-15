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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська армія – одна із найефективніших у Європі, – Порошенко

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Українська армія – одна із найефективніших у Європі, – Порошенко
Українська армія – одна із найефективніших у Європі, – Порошенко / Фото з соцмереж

Президент України Петро Порошенко впевнений, що за останні чотири роки українцям вдалося не лише відновити армію, а й зробити її однією із найефективніших у Європі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

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За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити українську армію, а й перетворити наші Збройні Сили на одну з найбільш ефективних армій у Європі. Чергове підтвердження цьому – участь групи українських десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Республіці Польща,
– наголосив Порошенко.

Президент похизувався, що саме українські військові, які захищають незалежність та територіальну цілісність держави на Сході, показали найкращі результати у Польщі.

Додамо, що після того, як Антитерористичну операцію на Сході України буде переформатовано в операцію Об'єднаних сил, керівництво нею перейде Збройним силам України, відтак в українських військових з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію.

Нагадаємо, нещодавно у Збройних Силах України анонсували створення окремого медичного роду військ. При цьому, під час його створення використають основні принципи, на яких базується медична служба збройних сил ФРН.

Теги: Новини України Новини політики Збройні Сили України Петро Порошенко Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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