Українська аудиторія Viber суттєво збільшилась у 2017 році: неймовірні дані

У порівнянні з 2016 роком українська аудиторія в додатку Viber зросла на понад 11%. Водночас у січні 2018 року вдвічі більше людей приєднались до програми.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

У Viber не називають точної кількості користувачів, які вже завантажили на смартфони додаток. Також не розголошуються фінансові прибутки фірми, пояснюючи це інформаційною політикою японської компанії Rakuten Group, до якої належить Viber.

Читайте також: Коли запрацює 4G в Україні: мобільні оператори потішили приємними новинами

Окрім кількості користувачів, зросла також їх активність в додатку.

Зросла також і кількість повідомлень, які українські користувачі Viber відправили співрозмовникам з січня 2017 по січень 2018 року – до 55 мільярдів, що на 80% більше, ніж в попередньому році. Зараз месенджер є у кожного другого жителя України,

– йдеться у повідомленні.

Найчастіше люди обирають для спілкування безкоштовні дзвінки, які є Viber. Середня тривалість кожної аудіо- чи відеорозмови перевищує 6 хвилин, що свідчить про високу якість зв'язку. Окрім цього, представники Viber зазначили, що в більшості випадків користувачі додатку використовували програму з мобільних телефонів, рідше – з планшетів чи комп'ютерів.

"У 70% випадків протягом 2017 року жителі України заходили в месенджер з мобільного телефону (Android), в 19% – з iPhone, в 4% використовували Viber з планшета, а ще в 7% – версію програми для комп'ютера", – стверджують представники фірми.

Такі ж успішні показники спостерігалися й на міжнародному ринку компанії. Наразі Viber можуть завантажувати люди у 193 країнах світу. Програма адаптована до 28 мов.

Що таке Viber?

Це мобільний додаток, який може працювати на платформах Android, BlackBerry OS, iOS, Symbian, Windows Phone, Bada і комп'ютерах. Програма дає змогу користувачам здійснювати безкоштовні дзвінки між абонентами, надсилати текстові, аудіо- чи відеоповідомлення. Для використання додатку потрібно тільки підключитись до мережі Інтернет.