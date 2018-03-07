11:15
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська аудиторія Viber суттєво збільшилась у 2017 році: неймовірні дані

636 Читать новость на русском
Viber збільшив аудиторію в Україні
Viber збільшив аудиторію в Україні / Фото з вільних джерел

У порівнянні з 2016 роком українська аудиторія в додатку Viber зросла на понад 11%. Водночас у січні 2018 року вдвічі більше людей приєднались до програми.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

У Viber не називають точної кількості користувачів, які вже завантажили на смартфони додаток. Також не розголошуються фінансові прибутки фірми, пояснюючи це інформаційною політикою японської компанії Rakuten Group, до якої належить Viber.

Читайте також: Коли запрацює 4G в Україні: мобільні оператори потішили приємними новинами

Окрім кількості користувачів, зросла також їх активність в додатку.

Зросла також і кількість повідомлень, які українські користувачі Viber відправили співрозмовникам з січня 2017 по січень 2018 року – до 55 мільярдів, що на 80% більше, ніж в попередньому році. Зараз месенджер є у кожного другого жителя України,
– йдеться у повідомленні.

Найчастіше люди обирають для спілкування безкоштовні дзвінки, які є Viber. Середня тривалість кожної аудіо- чи відеорозмови перевищує 6 хвилин, що свідчить про високу якість зв'язку. Окрім цього, представники Viber зазначили, що в більшості випадків користувачі додатку використовували програму з мобільних телефонів, рідше – з планшетів чи комп'ютерів.

"У 70% випадків протягом 2017 року жителі України заходили в месенджер з мобільного телефону (Android), в 19% – з iPhone, в 4% використовували Viber з планшета, а ще в 7% – версію програми для комп'ютера", – стверджують представники фірми.

Такі ж успішні показники спостерігалися й на міжнародному ринку компанії. Наразі Viber можуть завантажувати люди у 193 країнах світу. Програма адаптована до 28 мов.

Що таке Viber?
Це мобільний додаток, який може працювати на платформах Android, BlackBerry OS, iOS, Symbian, Windows Phone, Bada і комп'ютерах. Програма дає змогу користувачам здійснювати безкоштовні дзвінки між абонентами, надсилати текстові, аудіо- чи відеоповідомлення. Для використання додатку потрібно тільки підключитись до мережі Інтернет.

Теги: LifeStyle мобільні пристрої Інформаційні технології смартфон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
809
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1255
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2047
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1476
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1329
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук