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Українська авіація успішно перехопила російський військовий корабель у Чорному морі, – ЗМІ

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Український Ан-26 перехопив російський малий ракетний корабель у Чорному морі
Український Ан-26 перехопив російський малий ракетний корабель у Чорному морі / Соцмережі

Нещодавно у Чорному морі літаку Ан-26, що належить Військово-морським силам, вдалося перехопити російський малий ракетний корабель, після чого представник країни-агресора почав тікати у відкрите море.

Як повідомляє видання "Думская", така приємна для України подія сталася ще 2 червня, проте співрозмовник ресурсу про неї розповів лише напередодні.

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Зазначається, 41 бригада ракетних кораблів чорноморського флоту РФ взяла під охорону захоплені окупантами в 2014 році українські газовидобувні платформи, які називають ще «вишками Бойка». Так, поблизу них несуть цілодобове чергування та проводять кожні два тижні ротацію малі протичовнові кораблі та ракетні катери.

За інформацією видання, літаку українських ВМС Ан-26, бортовий 09, вдалося виявити російський малий ракетний корабель, що перебував безпосередньо близько до українського держкордону, а саме поблизу острова Зміїний.

Ан-26 Сакської бригади морської авіації було спрямовано на з'ясування приналежності судна. За допомогою бортового радіолокатора корабель противника було виявлено, після чого Ан-26, знизившись на гранично малу висоту, ідентифікував його як малий ракетний корабель. Перехоплення сталося поблизу острова Зміїний. Зрозумівши, що його виявили, противник почав тікати у відкрите море. Український патрульний літак проконтролював втечу росіянина, зробивши кілька проходів поблизу корабля на малій висоті, а потім повернувся на базу в Кульбакіно,
– розповів співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Росія у Чорне море перекинула малі ракетні кораблі Каспійської флотилії.

Теги: Новини Росії Новини України Україна – Росія Збройні Сили України Водний транспорт авіація
Джерело: 24 Канал
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