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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Українська баскетболістка стала найкращою на чемпіонаті Європи

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Анастасія Ковтун
Анастасія Ковтун / ФБУ

Українка Анастасія Ковтун стала абсолютно кращим ребаундером (краща за кількістю підбирань) чемпіонату Європи серед 16-річних, який 25 серпня завершився у Чорногорії.

Центрова збірної України приголомшила своїх суперниць на цьому чемпіонаті Європи у дивізіоні "В". У середньому за гру Ковтун здобувала вражаючі 14.1 підбирання, повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

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Її найближча переслідувачка за звання кращої підбираючої на чемпіонаті швейцарка Емма Чардон мала 11.3 підбирання у середньому за матч.

Зазначимо, що у жодній грі Анастасія не здобула менше 10-ти підбирань. Кращим у цьому показнику для Ковтун була стартова гра проти Норвегії – 18 підбирань. Загалом на цьому чемпіонаті Європи середня статистика однієї з лідерок нашої збірної була близькою до "дабл-даблу" – 9 очок та 14.1 підбирання.

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Теги: Новини спорту Збірна України з баскетболу Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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