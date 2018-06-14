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Телеканал новин 24 Новини Подорожі

Українська "блакитна лагуна": на Прикарпатті виявили дивовижне озеро

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Фото Христини Смірнової у Facebook з кар'єру біля с. Стрільче
Фото Христини Смірнової у Facebook з кар'єру біля с. Стрільче / Facebook / @ Xrustuna Smirnova

Бірюзово-блакитне озеро виявили у кар‘єрі неподалік села Стрільче на Городенківщині, Івано-Франківська область. Про неймовірну місцину в мережі розповіла одна з відвідувачок кар’єру.

За словами користувачки соцмережі Facebook Христини Смірнової, після оприлюднення відеороликів отримала сотні повідомлень з проханням розповісти про місцезнаходження озера.

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Це кар'єр, де облаштували красиву відпочинкову зону з пляжем, правда там ще дуже багато зараз доробляють. На карті не позначено саме озер, тож потрібно запитувати місцевих жителів, як доїхати. Справді місце дуже шикарне, і водичка чистенька, тепленька, фото і відео не передає всієї краси. Тому, якщо шукаєте гарне місце для відпочинку – сміло можна їхати,
– прокоментувала знахідку Христина.

В українських ЗМІ блакитне озеро біля Стрільче вже охрестили як "прикарпатські Мальдіви", "Блакитна лагуна" та "Райський куточок". Користувачі соцмереж додають, що купатися в цьому озері не зовсім безпечно, але інші додають, що спеціалісти вже дали радіаційно-гігієнічну оцінку воді у кар’єрі і запевняють, що вона цілком безпечна.

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Фото Христини Смірнової у Facebook з кар'єру біля с. Стрільче


Фото Христини Смірнової у Facebook з кар'єру біля с. Стрільче


Фото Христини Смірнової у Facebook з кар'єру біля с. Стрільче

 

Теги: Новини України Новини Івано-Франківська LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
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