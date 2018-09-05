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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українська делегація жорстко відреагувала на пропозицію вшанувати Захарченка хвилиною мовчання

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Олександр Захарченко
Олександр Захарченко / InfoResist

У відповідь на пропозицію вшанувати Захарченка українська делегація вийшла із залу. Після повернення ж запропонувала віддати шану "справжнім героям – тисячам українців, вбитих внаслідок російської агресії".

Про це повідомила перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Геращенко, під час засідання Тристоронньої контактної групи представники ОРДЛО намагалися влаштувати хвилину мовчання за загиблим бойовиком.

Українська делегація, звичайно, відразу ж вийшла з зали, залишивши ОРДЛО з росіянами самим поминати своїх спільників. А коли ми повернулися до зали, то звернулися до ОБСЄ із закликом вшанувати хвилиною мовчання справжніх Героїв – тисячі українців, вбитих внаслідок російської агресії на Донбасі,
– розповіла Геращенко.

Політик розповіла, що українська делегація встала після відповідної пропозиції, а росіяни, як і представники ОРДЛО, залишилися сидіти на місці.

Геращенко додала, що подекуди "дивується витримці" української делегації і те, звідки вона бере сили.

Нагадаємо, раніше у Росії назвали продовження переговорів у "нормандському форматі" після вбивства Захарченка блюзнірським.

Теги: Ірина Геращенко Новини України Вбивство Захарченка Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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