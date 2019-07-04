Українська діаспора вийшла на протест через візит Путіна до Риму: фото та відео

Українська діаспора в Римі в день візиту президента РФ Володимира Путіна до Папи Франциска, 4 липня, вийшла на протест "Зупинимо путінську агресію в Україні!".

Фото опублікував у соцмережі голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький. На них помітно, що до акції приєдналися близько 30 людей.

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Вони вийшли з плакатами, на яких англійської та італійською були різні написи, зокрема і "Стоп агресії" та "Путін залиш Україну". Також активісти тримали в руках українські прапори.

Фото з акції протесту в Римі:

"Це не є нормою, що зараз офіційний Рим приймає агресора з великими почестями, тоді як у нас йде війна. Ми будемо щоразу нагадувати про це, поки путінська Росія продовжує свою агресію у світі", – сказав у своїй промові організатор акції Олесь Городецький.

Також всі присутні на акції на площі у центрі Риму виконали молитву українською мовою за всіх українців, які втратили життя внаслідок російської агресії на Донбасі.

Протест має символічну назву "Piazza della Bocca della Verità" ("Площа Уст Істини" – за легендою, ці кам'яні уста відкушують руку кожному, хто бреше).

Метою заходу є нагадати італійській владі про кримінальні злочини кремлівського агресора в Україні та закликати країни Західної Європи до спільної протидії імперській політиці Росії. "Вже 5 років в Україні щодня російські окупанти вбивають українців! Ми не можемо мовчати! Прийди на мирний протест! Скажи Путіну – НІ!", – зазначали організатори.

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Чому Путін прилетів до Риму?

Зазначимо, що 4 липня президент Росії Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Італії, де мав заплановану зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані. Щоправда, російський президент на понад годину запізнився. Окрім того, відомо, що Путін пересувається в Римі на власному броньованому лімузині Aurus Senat.

Візит Путіна до Рима триватиме близько 10 годин. Після зустрічі з Франциском він поїде до президента Італії Серджо Маттарелли, а потім проведе переговори з прем'єр-міністром Джузеппе Конте і спільну прес-конференцію.

Минулі зустрічі Путіна і Папи Римського?До цього Володимир Путін двічі зустрічався Папою Франциском – у листопаді 2013 і в червні 2015 року. Останнього разу президент Росії на годину запізнився на зустріч. Проте вона таки відбулася і Франциск закликав президента Путіна "докласти щирі і великі зусилля" для досягнення миру в Україні і допомогти покласти край війні на Донбасі. Після закінчення переговорів Франциск подарував Путіну медаль із зображенням ангела-миротворця.