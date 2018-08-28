Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти

В Білорусі 5-м журналістам заборонили виїзд з країни.

Звичайно, під надуманими приводами. Звичайно, як засіб тиску на залишки свободи, думки і мислення в нашій сусідній країні.

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Сталінізм, гітлерізм, деспотизм – називайте як хочете – усі означення будуть правильними. З точки зору політичних прав та свободи слова Білорусь перетворилась на концтабір.

В Києві саме зібралися на нараду керівники усіх дипломатичних установ України – вершки української дипломатії.

Переконаний, що особливо в цей час українська дипломатія не має права проігнорувати чи обійти увагою чергове цинічне і шокуюче порушення прав людини і тиск на свободу слова в Білорусі.

Однією з форм реакції має бути відмова від політичних контактів з білоруською владою на усіх рівнях до повного відновлення "статусу кво".

Сподіваюсь, що поважні збори дипломатів не стануть причиною для МЗС України не займатися зовнішньою політикою.

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