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      Українська "дочка" PBG S.A. приховала всю фінансову документацію, сподіваючись зупинити слідство

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      Фінансова документація
      Фінансова документація / dl.khadi.kharkov.ua

      Менеджмент компанії "Енергополь-Україна", контрольний пакет акцій якої належить PBG-Ukraine (доньці PBG S.A.), приховав на офіційному сайті всю фінансову документацію, включаючи дані про структуру власності та рух грошових коштів.

      Такі дії є спробою польських акціонерів заморозити кримінальне слідство, відкрите за підозрою в розкраданні української компанії-забудовника "Енергополь-Україна", пише видання "Апостроф".

      "Доводжу до відома власників облігацій PBG, що потерпілі сторони в рамках розслідування кримінальних справ мають намір домагатися в суді арешту спірного майна на час проведення розслідування", – раніше заявив адвокат міноритарних акціонерів Юрій Сухов.

      Передбачуваний польськими акціонерами дефіцит доказової бази, що виник в результаті знищення даних на сайті, повинен був позбавити слідчих доказів систематичного розкрадання компанії польськими акціонерами впродовж 2009-2018 років.

      Так, згідно з журналістським розслідуванням PBGLeaks, виконаним під егідою Amnesty International і OCCRP, польські акціонери, інвестувавши в 2009-му році $ 30 млн, вивели з компанії за фіктивними договорами $ 20 млн. У 2018-му році, коли у "Енергополь-Україна" виникли труднощі з добудовою 4-ї черги комплексу та українські акціонери виявили пропажу – компанія виявилася в низці судових розглядів, які тягнуться по сьогоднішній день. Знищення всієї фінансової документації могло дійсно заморозити слідство на невизначений період.

      Однак, вся фінансова документація акціонерних товариств в Україні є публічною і паралельно розміщується у відкритих державних реєстрів, а також ресурсі StockWorld.

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      Теги: Фінанси Гроші Новини Польщі Бізнес
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