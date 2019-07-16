Українська "дочка" PBG S.A. приховала всю фінансову документацію, сподіваючись зупинити слідство

Менеджмент компанії "Енергополь-Україна", контрольний пакет акцій якої належить PBG-Ukraine (доньці PBG S.A.), приховав на офіційному сайті всю фінансову документацію, включаючи дані про структуру власності та рух грошових коштів.

Такі дії є спробою польських акціонерів заморозити кримінальне слідство, відкрите за підозрою в розкраданні української компанії-забудовника "Енергополь-Україна", пише видання "Апостроф".

"Доводжу до відома власників облігацій PBG, що потерпілі сторони в рамках розслідування кримінальних справ мають намір домагатися в суді арешту спірного майна на час проведення розслідування", – раніше заявив адвокат міноритарних акціонерів Юрій Сухов.

Передбачуваний польськими акціонерами дефіцит доказової бази, що виник в результаті знищення даних на сайті, повинен був позбавити слідчих доказів систематичного розкрадання компанії польськими акціонерами впродовж 2009-2018 років.

Так, згідно з журналістським розслідуванням PBGLeaks, виконаним під егідою Amnesty International і OCCRP, польські акціонери, інвестувавши в 2009-му році $ 30 млн, вивели з компанії за фіктивними договорами $ 20 млн. У 2018-му році, коли у "Енергополь-Україна" виникли труднощі з добудовою 4-ї черги комплексу та українські акціонери виявили пропажу – компанія виявилася в низці судових розглядів, які тягнуться по сьогоднішній день. Знищення всієї фінансової документації могло дійсно заморозити слідство на невизначений період.

Однак, вся фінансова документація акціонерних товариств в Україні є публічною і паралельно розміщується у відкритих державних реєстрів, а також ресурсі StockWorld.