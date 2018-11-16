Українська дзюдоїстка виграла золоту медаль на гран-прі в Гаазі

У Гаазі стартував турнір серії гран-прі з дзюдо, де перемогу у перший же день здобула українська спортсменка Марина Черняк.

У фіналі вагової категорії до 48 кг представниця України перемогла Яо Ксяонг з Китаю.

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Свій шлях на турнірі Черняк розпочала перемогою над представницею Польщі Евою Конечни. У другому раунді Марина здолала Сару Менезес з Бразилії. У чвертьфіналі Черняк пройшла представницю Росії Сабіну Гільязову. У півфіналі українка іппоном перемогла Янань Лі з Китаю.

Нагадаємо, що гран-прі з дзюдо в Гаазі буде тривати до 18 листопада.

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