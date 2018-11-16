22:09
16 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, сьогодні
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, сьогодні
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Українська дзюдоїстка виграла золоту медаль на гран-прі в Гаазі

      89 Читать новость на русском
      Марина Черняк виграла гран-прі у Гаазі
      Марина Черняк виграла гран-прі у Гаазі

      У Гаазі стартував турнір серії гран-прі з дзюдо, де перемогу у перший же день здобула українська спортсменка Марина Черняк.

      У фіналі вагової категорії до 48 кг представниця України перемогла Яо Ксяонг з Китаю.

      Читайте також: Збірна України виборола першу медаль на жіночому чемпіонаті світу з боротьби: відео

      Свій шлях на турнірі Черняк розпочала перемогою над представницею Польщі Евою Конечни. У другому раунді Марина здолала Сару Менезес з Бразилії. У чвертьфіналі Черняк пройшла представницю Росії Сабіну Гільязову. У півфіналі українка іппоном перемогла Янань Лі з Китаю.

      Нагадаємо, що гран-прі з дзюдо в Гаазі буде тривати до 18 листопада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт дзюдо
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      сьогодні , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 58
      Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      сьогодні , 20:30 Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      Артем Овдієнко 1244
      Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      сьогодні , 20:00 Українські міста у рейтингу найбрудніших міст світу: інфографіка
      Олена Булан 5782
      Надо "сорвать пломбы" по всей Украине
      сьогодні , 19:00 Надо "сорвать пломбы" по всей Украине
      Юрій Бутусов 1301
      Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей
      сьогодні , 17:00 Масштабна атака: чому Пушилін заявив про вихід з мінських домовленостей
      Олексій Чибісов 6471
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Жіноча збірна України виграла срібло з біатлону
       13 березня 2011 , 15:14
      Баскетбольний клуб "Хімки" непереможний на власному паркеті
       19 січня 2013 , 11:24
      Вальдеса таки спокусили шалені мільйони "Монако"
       17 жовтня 2013 , 11:49
      "Динамо" на зборах в Іспанії. День 2. ВІДЕО
       16 січня 2015 , 17:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук