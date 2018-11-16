Українська дзюдоїста завоювала титул чемпіонки світу на гран-прі в Гаазі
У Гаазі стартував турнір серії гран-прі з дзюдо, де перемогу у перший же день здобула українська спортсменка Марина Черняк.
У фіналі вагової категорії до 48 кг представниця України перемогла Яо Ксяонг з Китаю.
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Свій шлях на турнірі Черняк розпочала перемогою над представницею Польщі Евою Конечни. У другому раунді Марина здолала Сару Менезес з Бразилії. У чвертьфіналі Черняк пройшла представницю Росії Сабіну Гільязову. У півфіналі українка іппоном перемогла Янань Лі з Китаю.
Нагадаємо, що гран-прі з дзюдо в Гаазі буде тривати до 18 листопада.
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Джерело: 24 Канал
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