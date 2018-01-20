Українська дзюдоїстка перемогла на престижному турнірі

17-річна українка продовжує класти на лопатки найкращих дзюдоїсток планети. Юна Дарина Білодід, яка минулого року сенсаційно виграла Чемпіонат Європи, здобула золото на першому турнірі престижної серії Гран-прі у 2018 році.

У Тунісі Дарина без проблем пробилася до півфіналу, де довелося зійтися з іншою українкою Марією Черняк. На 12 років молодша Білодід дербі виграла. Її українська суперниця не надто засмутилася і в наступній сутичці змогла завоювати для себе бронзову медаль.

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Відомо, що Дарина Білодід у великому фіналі здолала румунку Олександру Поп. При цьому, як і у чотирьох попередніх сутичках на турнірі, зробила це достроково завдяки найвищій оцінці у дзюдо – іппону. Тож у підсумку на медальній церемонії вагової категорії до 48 кілограмів під стелю арени підіймалися одразу два українських прапори.