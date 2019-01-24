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      Українська дзюдоїстка здобула срібло на змаганнях в Ізраїлі: відео

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      Черняк здобула срібло на змаганнях в Ізраїлі
      Черняк здобула срібло на змаганнях в Ізраїлі / Reuters

      Українська дзюдоїстка Марина Черняк виборола срібло на Гран-прі, який проходив в Тель-Авіві (Ізраїль). У фіналі вагової категорії до 48 кг українка програла ізраїльтянці Ширше Рішон.

      Щоб потрапити у фінал 30-річна українка спочатку перемогла Дарину Пічкалеву з Росії.

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      Потім опір Черняк не витримали Ноа Мінскер з Ізраїлю і Єва Чернівецька з Угорщини.

       

       

      Дарина Білодід, яка є чемпіонкою світу у цій ваговій категорії, не брала участі в турнірі.

      У минулому році Черняк виграла Гран-прі з дзюдо в Гаазі. Також у 2018 році вона стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у Тель-Авіві у категорії до 48 кг. 

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      Теги: Спорт Дзюдо
      Джерело: 24 Канал
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