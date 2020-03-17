Українська економіка готова до кризових явищ, – НБУ

Активне поширення коронавірусу у світі може стати причиною нової світової кризу. Нацбанк запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.

Заступник очільника Нацбанку Олег Чурій під час брифінгу заявив, що у НБУ немає не закритих операцій, а банківська система реструктуризована.

До речі Італія може стати осередком нової світової кризи, – WP

У 2013 у нас дефіцит платіжного балансу сягав майже 10% ВПП. Зараз це 0,5%,

– наголосив Чурій.

Наразі експорт продовольства складає 50% загального експорту. За словами Чурія, попит на продовольчі товари не так сильно знижується, як на енергоносії.

Більше того, Україна платитиме набагато менше за імпорт енергоносіїв, бо їхня ціна на ринку здешевшала на 30%.

У вівторок, 17 березня, вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила 30,79 долара за барель. У порівнянні з попередніми торгами, ціна нафти цієї марки зросла на 2,46% (0,74 долара).

Вплив, напевно, буде більш негативний, але в цьому позитивний ефект будуть мати ті законодавчі акти, які сьогодні проголосувала Верховна Рада,

– додав Чурій.

Зверніть увагу Чи повториться сценарій кризи 2008 року в Україні: пояснення НБУ

Що у НБУ уже говорили про ймовірну кризу?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. Водночас у квітні Нацбанк може переглянути макропрогнози.



Зауважимо, що через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.