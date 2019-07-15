Українська економіка розвивається хитко та стримано, – Світовий банк

Українська економіка зростає завдяки рекордним врожаям. Проте це аж ніяк не можна вважати постійним та надійним джерелом доходів до державного бюджету.

Великий внесок до ВВП України у 2016-2017 роках зробив продаж сільськогосподарської продукції за кордон. А це доволі мінливий фактор розвитку економіки, оскільки неможливо спланувати якість врожаю на роки вперед, сказала експерт Світового банку Анастасія Головач в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

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Інші галузі української економіки загалом виробляють продукцію та послуги для українців, а не експорт. Це аж ніяк не допомогає економіці розвиватися.

Внутрішнє споживання не підвищує експортного потенціалу, не допомагає нам інтегруватися в глобальні ланцюжки доданої вартості, збільшити нашу конкурентоспроможність, підвищити продуктивність, тобто залучити всі можливі механізми, які допомагають саме сталому розвитку,

– вважає аналітик.

Що таке ВВП?ВВП (валовий внутрішній продукт) – один з найважливіших показників розвитку економіки. Характеризує загальну суму вироблених товарів та наданих послуг, а також є показником достатку державного бюджету.

Головач зазначила, що державний бюджет витрачає занадто великий відсоток бюджету на заробітну плату працівникам державних підприємств та організацій. На їхнє утримання іде 11% від національного ВВП. Це дуже багато за мірками європейських країн. Зі слів економіста, надлишок від цих грошей міг би піти на розвиток інфраструктури та забезпечити стійке економічне зростання. Вона також вбачає проблему в тому, що люди витрачають зарплатню у тих галузях, які не сприяють розвитку економіки та негативно впливають на рівень інфляції.

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Нацбанк України впевнений, що розвитку економіки – бути

У квітні 2019 року аналітики Нацбанку України видали прогноз, що у цього ж року розвиток української економіки сповільниться до 2,5% від ВВП, а у 2020 і 2021 прискориться до 2,9% і 3,7% відповідно.

Водночас рівень інфляції залишиться на рівні 6,3%, а у 2020-2021 роках становитиме 5%.

У липні прогноз не тільки підтвердився, а й поліпшився завдяки сильному внутрішньому попиту та хорошому врожаю.