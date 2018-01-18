Українська гастролерка у Росії зняла кліп на кладовищі у Львові

Нещодавно Христина Бардаш, яка є більш відомою за псевдонімом "Луна", презентувала нову відеороботу на пісню "Поцелуи", що входить до її альбому "Остров свободы".

Зйомки кліпу відбувалися у Львові, а саме на Личаківському кладовищі та Високому замку. Крім того, його знімали у квартирі бабусі співачки, яка пішла на той світ незавдовго до завершення знімального процесу.

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Сама ж пісня є переспівом вірша британського поета Роберта Бернса: перша частина – переклад Самуїла Маршака, а до другої приклалась сама Христина з її другом.

Ця пісня по-особливому є дорогою мені. Ця пісня розповідає про ту любов, яка триває в інших світах, в цьому приховується важко відчутна, містична надія на дар вічності. Цю пісню послали мені згори, і я з великим тремтінням дарую її вам. Якщо захочете поплакати, обов'язково плачте. І любіть своїх близьких до останнього їхнього дня,

– так прокоментувала Луна цю роботу у коментарі російським ЗМІ.

Зауважимо, що Христина Бапардаш народилася у Києві та наразі є дружиною засновника гурту "Гриби" Юрія Бардаша. На думку багатьох фахівців із Росії, вона вважається тут проривом минулого 2017 року.

У зв’язку з цим Луна розгорнула активну гастрольну діяльність на території нашої східної сусідки. Як йдеться у описі до відео Луна – "Поцелуи", найближчі її концерти, зокрема, відбудуться у Ростові-на-Дону, Краснодарі, Воронежі та Москві.

Дивіться відео Луна – "Поцелуи"