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Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Українська гімнастка виборола 5 золотих медалей на змаганнях в Туреччині

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Христина Погранична
Христина Погранична / Фото з відкритих джерел

Лідер юніорської збірної України з художньої гімнастики Христина Погранична виборола 5 золотих нагород на турнірі Istanbul Rhythmic Cup.

Про це повідомили у Федерації художньої гімнастики України.

Чудові виступи дозволили Пограничній стати переможницею багатоборства в своїй категорії. Друге місце зайняла ще одна українка Анастасія Кузнєцова, а третьою стала росіянка Ангеліна Гільдт.

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Також Погранична показала найкращі виступи з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою серед усіх юніорок.

У підсумку українка завоювала 5 золотих медалей з п'яти можливих.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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