Українська гімнастка виборола 5 золотих медалей на змаганнях в Туреччині

Лідер юніорської збірної України з художньої гімнастики Христина Погранична виборола 5 золотих нагород на турнірі Istanbul Rhythmic Cup.

Про це повідомили у Федерації художньої гімнастики України.

Чудові виступи дозволили Пограничній стати переможницею багатоборства в своїй категорії. Друге місце зайняла ще одна українка Анастасія Кузнєцова, а третьою стала росіянка Ангеліна Гільдт.

Читайте також: Українська гімнастка здобула три золоті медалі на змаганнях у Хорватії

Також Погранична показала найкращі виступи з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою серед усіх юніорок.

У підсумку українка завоювала 5 золотих медалей з п'яти можливих.