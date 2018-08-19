Українська гімнастка виборола бронзову медаль на престижному турнірі у Білорусі

У неділю, 19 серпня, у Мінську відбулися фінальні виступи на передостанній етап серії Challenge Cup цього сезону. Ці змагання є передостаннім великим стартом перед вересневим чемпіонатом світу, і тут виступили практично всі найсильніші гімнастки планети.

У фіналах в окремих видах, які пройшли 19 серпня, бронзову медаль Україні принесла Влада Никольченко, отримавши за свою вправу з обручем високі 19,100, повідомили у Федерації гімнастики України.

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Відео бронзового виступу Влади Нікольченко

Варто долати, що у фіналі з м'ячем Влада зайняла 6 місце, а в фіналі зі стрічкою зупинилася за крок від п'єдесталу.

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