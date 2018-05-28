Українська гімнастка здобула три золоті медалі на змаганнях у Хорватії
Українська гімнастка Діана Варінська здобула три золоті нагороди на Гран-прі зі спортивної гімнастики в Хорватії.
Українка перемогла у вправах на брусах, а згодом додала ще два "золота" – у вільних вправах та вправах на колоді. Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.
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Джерело: 24 Канал
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