Українська гімнастка здобула три золоті медалі на змаганнях у Хорватії

Українська гімнастка Діана Варінська здобула три золоті нагороди на Гран-прі зі спортивної гімнастики в Хорватії.

Українка перемогла у вправах на брусах, а згодом додала ще два "золота" – у вільних вправах та вправах на колоді. Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

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