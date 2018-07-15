Українська хокейна ліга потрапила в топ-10 ліг світу за незвичним показником

За два роки існування Української хокейної ліги на своїй офіційній сторінці в Facebook налічує понад 46 000, і їх кількість стрімко зростає. Завдяки цьому УХЛ зуміла посісти сьоме місце у світі за кількістю підписників в Facebook.

Так, в порівнянні з провідними світовими лігами, сторінки яких набирають понад 100 тисяч підписників, УХЛ поки не змагається (але це ж лише поки що). Але тут потрібно враховувати те, що Ліга існує всього два роки і це тільки перші етапи її розвитку. Адже спочатку УХЛ була створена, щоб через кілька років підняти рівень цього виду спорту за рахунок розширення аудиторії та залучення все нових і нових уболівальників, повідомили в УХЛ.

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Варто зазначити, що перше місце за кількість підписників у Facebook посіла НХЛ – понад 4 мільйони осіб. До речі, особливий зростання підписників спостерігалися в період фіналу Кубка Стенлі, коли весь світ спостерігав за найяскравіші гри чемпіонату.

До речі, у сторінки швейцарської NLA в Facebook зараз налічується понад 52 тисячі підписників, що всього на 6000 випереджає українську УХЛ. Так що, цілком можливо, що вже в майбутньому сезоні Українська хокейна ліга випередить і своїх найближчих конкурентів.

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І ще один момент: на старті сезону 17/18 кількість підписників Української хокейної ліги було на позначці в 7000 осіб, а через рік число користувачів перевалило за 46 000. Варто відзначити, що велика активність користувачів і чималі охоплення сторінки (майже 2,392,130 унікальних користувача за сезон) показують, що це чиста цільова аудиторія, а не залучені з іншого боку користувачі, що теж можна вважати серйозним досягненням Української хокейної ліги і великим кроком у розвитку цього виду спорту в Україні.