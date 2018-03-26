Українська кіноакадемія оголосила номінантів на премію "Золота Дзиґа"

Українська кіноакадемія визначилася з номінантами другої національної кінопремії "Золота Дзиґа". Цього року на участь у конкурсі подали 77 повнометражних та короткометражних стрічок.

Про це йдеться на сайті кінопремії.



На звання найкращий фільм 2017 року претендують 5 стрічок. Це "Кіборги" режисера Ахтема Сеітаблаєва, "Припутні" Аркадія Непиталюка, "Рівень чорного" Валентина Васяновича, "Стрімголов" Марини Степанської та "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевського.

Читайте також: Вагітна Джамала отримала престижну премію "Жінка України-2018"

Нагороди цього року вручатимуть у 18 номінаціях. Зокрема, кращий актор та акторка у головній ролі, кращий режисер, композитор, сценарист та оператор постановник. Також вперше статуетку "Золота Дзиґа" отримає фільм, який обиратимуть глядачі.

Сьогодні стартує голосування глядачів, яке завершиться 16 квітня перед проведенням другої церемонії вручення національної кінопремії "Золота Дзиґа,

– зазначила голова Наглядової ради Кіноакадемії Вікторія Тігіпко.

За її словами, церемонія вручення нагород відбудеться 20 квітня.



З повним списком номінантів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, що 90-та церемонія нагородження кінопремії "Оскар" 2018 розпочалася 5 березня о 3:00 (за київським часом). Під час церемонії нагородження обрали переможців у 24 номінаціях.