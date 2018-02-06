Українська книга ввійшла в список найкращих книг Європи

Книга "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка опинилась на одному щаблі з найкращими книжками Європи.

Про це повідомляють представники навчальної програми Європейської комісії eTwinning, за сприяння якої склали літературний рейтинг.

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Європейські вчителі вирішували, які дитячі книги є найкращими в кожній країні Європи. Відомо, що в складі журі були педагоги з Болгарії, Польщі, Португалії, Іспанії, Чехії, Греції та Литви. Результати оцінювання стали базою для створення мапи Європи з найкращою дитячою літературою.



Карта найкращих дитячих книг Європи

У Великій Британії найкращою книжкою для малечі визнали всім відомого "Гаррі Поттер та філософський камінь", у Бельгії – "Пригоди Тінтіна". Із відомих казок до списку потрапили також французький "Маленький принц", шведська "Пеппі Довга Панчоха" та італійська казка "Піноккіо". В Україні найкращою дитячою книгою визнали "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка.