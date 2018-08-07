Українська команда розгромила суперниць 8:0 у жіночій Лізі Чемпіонів

Харківська команда "Житлобуд-1" розпочала виступ у груповій стадії жіночої Ліги Чемпіонів розгромом суперниць з "Біркіркари".

Житлобуд-1 – Біркіркара 8:0

​Голи: Шевчук, 6, Апанащенко, 9, Куніна, 26, 62, Вороніна, 36, 43, Мозольська, 78, Петрик, 85.

Ще у першому таймі українки забили п’ять голів. Дублем відзначилася Ганна Вороніна. Ще по голу забили Юлія Шевчук, Дар’я Апанащенко та Надія Куніна.

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Вже по перерві Надія Куніна забила ще один гол. Остаточний розгром оформили Ганна Мозольська та Анна Петрик.

У іншому матчі групи "Олімпія" обіграла "Кардіфф Мет" з рахунком 3:2. Саме з останніми "Житлобуд-1" зіграє наступний матч у п’ятницю, 10 серпня.

Нагадаємо, усі матчі цієї групи відбуваються у Харкові. В 1/16 фіналу жіночої Ліги Чемпіонів вийдуть переможці груп і дві кращі команди, які посядуть другі місця.

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