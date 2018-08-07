20:10
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська команда розгромила суперниць 8:0 у жіночій Лізі Чемпіонів

119 Читать новость на русском
Українська команда розгромила суперниць 8:0 у жіночій Лізі Чемпіонів

Харківська команда "Житлобуд-1" розпочала виступ у груповій стадії жіночої Ліги Чемпіонів розгромом суперниць з "Біркіркари".

Житлобуд-1 – Біркіркара 8:0
Голи: Шевчук, 6, Апанащенко, 9, Куніна, 26, 62, Вороніна, 36, 43, Мозольська, 78, Петрик, 85.

Ще у першому таймі українки забили п’ять голів. Дублем відзначилася Ганна Вороніна. Ще по голу забили Юлія Шевчук, Дар’я Апанащенко та Надія Куніна.

Читайте також: Якщо в Україні в чоловічому футболі проблеми, то і в нас тим паче, – капітан жіночої збірної

Вже по перерві Надія Куніна забила ще один гол. Остаточний розгром оформили Ганна Мозольська та Анна Петрик.

У іншому матчі групи "Олімпія" обіграла "Кардіфф Мет" з рахунком 3:2. Саме з останніми "Житлобуд-1" зіграє наступний матч у п’ятницю, 10 серпня.

Нагадаємо, усі матчі цієї групи відбуваються у Харкові. В 1/16 фіналу жіночої Ліги Чемпіонів вийдуть переможці груп і дві кращі команди, які посядуть другі місця. 

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
сьогодні, 20:02 Дефолт і "кінець світу": що треба знати, щоб не панікувати
Яніна Ткачук
Небезпечна інфекція лістеріоз в Україні: профілактика, симптоми і лікування
сьогодні, 19:01 Небезпечна інфекція лістеріоз в Україні: профілактика, симптоми і лікування
Юліана Вінтюк
Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сьогодні, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
сьогодні, 16:01 Помер Ігор Славинський: біографія театрального режисера, педагога та актора
Катерина Петренко
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Юта" з кожним матчем втрачає надію на зону плей-оф
 22 березня 2011 , 10:15
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
Дайджест: "Наполі" загрожує гра без глядачів у ЛЧ, а "МЮ" знайшов заміну Евра
 7 листопада 2013 , 16:05
Під час матчу "Динамо" - "Шахтар" збиратимуть кошти для важкопоранених бійців АТО
 16 липня 2014 , 18:18
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук