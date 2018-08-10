Українська команда у меншості розгромила суперниць у матчі Ліги Чемпіонів

У матчі другого туру групового етапу жіночої Ліги Чемпіонів харківська команда "Житлобуд-1" відзначилася черговим розгромом.

Нагадаємо, у першому матчі українки розгромили 8:0 команду "Біркіркара" з Мальти. У другому матчі розгром був дещо менший. І глядачі побачили лише сім голів.

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Житлобуд-1 – Кардіфф Мет 5:2

Голи: Шевчук, 5, Овдійчук, 10 Кочнєва, 39, Фінч, 59 (авт), Апанащенко, 87 – Вестгоф, 25, Маррей, 76

Вилучення: Овдійчук, 65 (друга жовта)

Як і в попередньому матчі, українки одразу вирішили забезпечити собі прийнятний результат. І до 10-ї хвилини вели у рахунку 2:0. Лише після цього валійки зуміли скоротити відставання. Та на перерву команди пішли за переваги "Житлобуд-1" з різницею в два голи. Коли минуло 15 хвилин другого тайму, рахунок був розгромним.

Та інтрига в матч повернулася вже за п'ять хвилин, коли Овдійчук залишила команду в меншості. До отриманої ще в першому таймі на 11-ій хвилині жовтої картки, вона додала друге попередження в матчі на 65-ій хвилині.

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Та номінальні господарки матчу з "Кардіфф Мет" (всі матчі відбуваються у Харкові) не зуміли цим скористатися. Ще один гол вони забили. Та остаточний рахунок у матчі становила Апанащенко, який вдався гол-красень з-за меж штрафного майданчика.

Українки перемагають у другому матчі поспіль та очолюють свою групу. В 1/16 фіналу жіночої Ліги Чемпіонів вийдуть переможці груп і дві кращі команди, які посядуть другі місця.

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