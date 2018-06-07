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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Українська команда втратила сім гравців основи та весь тренерський штаб

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Кропиницька "Зірка"
Кропиницька "Зірка"

Кропивницька "Зірка", після того, як вилетіла з Української Прем’єр-ліги, розпрощалася одразу зі сімома гравцями основи. Згодом команду покинув у головний тренер зі своїми помічниками.

Спочатку за взаємною згодою припинили співпрацю із клубом захисники Павло Полегенько, Іван Цюпа та Арман Оганесян. Згодом – воротар Євген Паст та ще двоє гравців – Максим Драченко та Максим Ковальов.

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Після цього кращий бомбардир кропивницької команди трьох сезонів Олексій Чичиков залишив "Зірку". Контракт з ним теж був розірваний за обопільною згодою.

А у середу, 6 червня, тренерський штаб, який очолював команду в минулому сезоні, у повному складі припинив своє співробітництво з ФК "Зірка". Мова йде про головного тренера Романа Монарьова, який очолив команду в листопаді 2016 року Під його керівництвом "Зірка" провела 53 офіційних гри, в яких здобула 13 перемог.

Разом з ним пішли старший тренер Віталій Розгон, тренер воротарів Ігор Бажан та тренер з фізичної підготовки Сергій Янковий.

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Варто додати, що за даними деяких ЗМІ, команда взагалі може припинити існування. Однак згодом Президент кропивницької "Зірки" Максим Березкін спростував чутки про розформування клубу.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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