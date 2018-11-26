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      Українська команда з гандболу "Мотор" розгромила словенців з "Цельє"

      75 Читать новость на русском
      "Мотор" розгромив "Цельє"
      "Мотор" розгромив "Цельє" / motorsich.com

      "Мотор" піднявся на прохідне п'яте місце у своїй групі Ліги Чемпіонів з гандболу. Запорожці здобули другу поспіль перемогу у євротурнірі.

      Про це повідомляє прес-служба "Мотору".

      Читайте також: "Мотор" здобув другу перемогу у гандбольній Лізі чемпіонів

      Найкращий клуб України вдома розбив "Цельє".  В першому колі словенці обіграли "Мотор".

      Та цього разу умови диктували підопічні Миколи Степанця. Господарі відразу захопили ініціативу, відірвалися в рахунку і не дозволили гостям навіть наблизитися до себе.

      мотор цельє
      "Мотор" здобув перемогу/фото motorsich.com

      У підсумку – 36:27. Ця перемога дозволяє "Мотору" піднятися на прохідне 5 місце у групі В. 1 грудня запорожці на виїзді зіграють з прямим конкурентом за вихід у плей-оф Ліги Чемпіонів – "Загребом".

      Теги: Новини України Спорт Гандбол Словенія
      Джерело: 24 Канал
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