Українська команда з гандболу "Мотор" розгромила словенців з "Цельє"

"Мотор" піднявся на прохідне п'яте місце у своїй групі Ліги Чемпіонів з гандболу. Запорожці здобули другу поспіль перемогу у євротурнірі.

Про це повідомляє прес-служба "Мотору".

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Найкращий клуб України вдома розбив "Цельє". В першому колі словенці обіграли "Мотор".

Та цього разу умови диктували підопічні Миколи Степанця. Господарі відразу захопили ініціативу, відірвалися в рахунку і не дозволили гостям навіть наблизитися до себе.



"Мотор" здобув перемогу/фото motorsich.com

У підсумку – 36:27. Ця перемога дозволяє "Мотору" піднятися на прохідне 5 місце у групі В. 1 грудня запорожці на виїзді зіграють з прямим конкурентом за вихід у плей-оф Ліги Чемпіонів – "Загребом".