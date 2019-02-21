Українська корупція у світовому масштабі: до злочинних схем залучено компанії з 65 країн

Через корупцію із залученням іноземних компаній Україні завдано збитки на суму близько 7 мільярдів гривень. При цьому українські корупційні схеми залишила слід у 65 країнах світу, згідно з підрахунками НАБУ і САП.

Про це йдеться у звіті Національного антикорупційного бюро за 2018 рік.

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Звідки НАБУ отримує інформацію про українську корупцію в інших країнах?

Запити щодо міжнародної правової допомоги – один з елементів роботи Національного антикорупційного бюро України. Загалом НАБУ таких запитів надіслало понад 500. Мета запитів – з'ясувати обставини корупційних злочинів, які завдали шкоди Україні.

Для чого потрібні міжнародні запити від НАБУ?

У більшість корупційних схем, які стосуються діяльності державних підприємств, залучені компанії, зареєстровані за кордоном. Зазвичай вони – посередники, які залишають у себе більшу частку прибутку державних компаній. Надалі ж організатори схем виводять ці кошти та витрачають їх на власний розсуд. У тому числі – для фінансування політичних проектів. Ці деталі детективи НАБУ якраз і з'ясовують під час досудових розслідувань.

Прикладами таких справ є:

• заволодіння 247 мільйонами гривень ДП "АМПУ";

• завдання майже 13 мільйонів доларів США збитків ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

• понад 60 мільйонів доларів збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація".

До яких країн НАБУ звертається найчастіше?

Найчастіше детективам НАБУ доводиться звертатися до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії. Зі свого боку Бюро намагається оперативно реагувати на запити закордонних колег.



Країни, де НАБУ виявило сліди української корупції