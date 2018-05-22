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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 анонімних криптовалют в світі

109 Читать новость на русском
Karbo
Karbo / itc.ua

Розроблена командою українських програмістів криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових криптовалют з підвищеною анонімністю.

"Вона працює на протоколі CryptoNotе і є однією з небагатьох світових валют, що дозволяє проводити повністю анонімні і не відслідковувані транзакції", повідомили авторитетне на ринку криптовалюти видання BitcoinNews і Coinmarketcap.

Karbo була випущена на ринок в травні 2016-го року. За два роки її курс виріс з 0,0058 до 0,56 доларів за Karbo або в 97 разів. Поточна капіталізація криптовалюти складає 3,2 млн доларів.

"Зростаючий попит і зростання капіталізації Karbo обумовлені в першу чергу унікальними характеристиками її коду. На відміну від широковідомих в масах криптовалюти, Karbo наряду з Monero і Dash відносяться до вкрай вузького сімейства кріптовалют Bitcoin 2.0, орієнтованих на підвищену анонімність. При цьому, транзакції в Karbo проходять в рази швидше ніж в інших криптовалюта. Тому, алгоритми складності Karbo використовувалися при розробці Bitcoin Сash", – пояснює експерт банківського і корпоративного права Роман Кузюк.

Так, якщо сума коштів в Bitcoin-гаманці і історія його трансакцій є публічною інформацією, то Karbo зберігає конфіденційними дані не тільки користувачів, але і майнерів. Всі монети Karbo є стандартизованими і не зберігають свою історію обороту, а при перерахуванні Karbo від особи А до B система автоматично створює десятки одноразових гаманців, куди вирушає довільно роздробленість сума переказу, а потім необхідна сума збирається в точці призначення, використовуючи рендомний алгоритм.

"Однак, в порівнянні зі своїми прямими конкурентами Monero і Dash, Karbo зберігає найнижчу комісію на ринку – всього 0,0001 Karbo (еквівалент 0,0051 центів), незалежно від суми трансакції. При цьому, Karbo також функціонує і на Android, а час синхронізації "полегшених" гаманців не перевищує 3 хвилин", повідомляє Роман Кузюк.

На думку експерта, "на сьогоднішній день Karbo є можливо найбільш недооціненою криптовалютою на ринку".

Топ-10 анонімних криптовалют по капіталізації (млн доларів)
   

Monero

3258

Dash

3185

Bytecoin

2116

Zcash

975

Dashcoin

362

DigitalNote

91

Aeon

28

Boolberry

22,7

Karbo

3,011

FantomCoin

1,037


 

Теги: Гроші Криптовалюта
Джерело: 24 Канал
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