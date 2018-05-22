Українська криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 анонімних криптовалют в світі

Розроблена командою українських програмістів криптовалюта Karbo увійшла в топ-10 світових криптовалют з підвищеною анонімністю.

"Вона працює на протоколі CryptoNotе і є однією з небагатьох світових валют, що дозволяє проводити повністю анонімні і не відслідковувані транзакції", – повідомили авторитетне на ринку криптовалюти видання BitcoinNews і Coinmarketcap.

Karbo була випущена на ринок в травні 2016-го року. За два роки її курс виріс з 0,0058 до 0,56 доларів за Karbo або в 97 разів. Поточна капіталізація криптовалюти складає 3,2 млн доларів.

"Зростаючий попит і зростання капіталізації Karbo обумовлені в першу чергу унікальними характеристиками її коду. На відміну від широковідомих в масах криптовалюти, Karbo наряду з Monero і Dash відносяться до вкрай вузького сімейства кріптовалют Bitcoin 2.0, орієнтованих на підвищену анонімність. При цьому, транзакції в Karbo проходять в рази швидше ніж в інших криптовалюта. Тому, алгоритми складності Karbo використовувалися при розробці Bitcoin Сash", – пояснює експерт банківського і корпоративного права Роман Кузюк.

Так, якщо сума коштів в Bitcoin-гаманці і історія його трансакцій є публічною інформацією, то Karbo зберігає конфіденційними дані не тільки користувачів, але і майнерів. Всі монети Karbo є стандартизованими і не зберігають свою історію обороту, а при перерахуванні Karbo від особи А до B система автоматично створює десятки одноразових гаманців, куди вирушає довільно роздробленість сума переказу, а потім необхідна сума збирається в точці призначення, використовуючи рендомний алгоритм.

"Однак, в порівнянні зі своїми прямими конкурентами Monero і Dash, – Karbo зберігає найнижчу комісію на ринку – всього 0,0001 Karbo (еквівалент 0,0051 центів), незалежно від суми трансакції. При цьому, Karbo також функціонує і на Android, а час синхронізації "полегшених" гаманців не перевищує 3 хвилин", – повідомляє Роман Кузюк.

На думку експерта, "на сьогоднішній день Karbo є можливо найбільш недооціненою криптовалютою на ринку".

Топ-10 анонімних криптовалют по капіталізації (млн доларів) Monero 3258 Dash 3185 Bytecoin 2116 Zcash 975 Dashcoin 362 DigitalNote 91 Aeon 28 Boolberry 22,7 Karbo 3,011 FantomCoin 1,037



