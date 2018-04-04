Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик

Відома американська співачка українського походження Квітка Цісик за коротке життя підкорила своїм голосом весь світ. Сьогодні, 4 квітня, легендарній співачці би виповнилось 65 роки.

Кейсі, або ж Квітка Цісик, народилась в передмісті Нью-Йорка в сім'ї українських емігрантів.

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У час своєї творчості вона була однією з найдорожчих та найпопулярніших виконавиць джинґлів у США. Її можна було побачити та почути у рекламних кампаніях McDonald's, American Airlines, Coca-Cola, Ford Motor.



Квітка Цісик

1978-го року пісня "You Light Up My Life" у виконанні Цісик з однойменного кінофільму здобула "Оскар", однак, нагороду отримала інша співачка.

Для популяризації української пісні у 80-ті Квітка видала 2 україномовні альбоми – "Пісні України" та "Два кольори". Для їхнього запису вона зібрала 40 найкращих інструменталістів Нью-Йорка. Обидва альбоми були номіновані на премію "Греммі".

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Сайт "24" зібрав декілька кращих, на думку редакції, композицій, які варті прослуховування.

Kacey (Квітка Цісик) – You're Winning The World Over (відео)

Квітка Цісик – You light up my life/Ти осяюєш моє життя (відео)

Kasey Cisyk – It's A Long Way From Brooklyn (відео)

Квітка Цісик – У горах Карпатах (відео)

Kвітка Цісик – Ой не світи місяченьку (відео)

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