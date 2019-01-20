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      Українська легкоатлетка буде виступати за Росію

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      Наталія Погребняк
      Наталія Погребняк / EPA/KERIM OKTEN

      Легкоатлетка Наталія Погребняк, яка виступала за збірну України (в тому числі на Олімпійських іграх 2016 року у Ріо), тепер виступатиме за Росію. Але зможе це робити лише у внутрішніх змаганнях. Міжнародні турніри для неї будуть під забороною.

      Наталія Погребняк, яка спеціалізується на спринтерських дистанція в 100 та 200 метрів, вийшла заміж за росіянина Дмитра Сорокіна. І вирішила змінити громадянство. За даними російського ТАСС, Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) дозволила Погребняк виступати на російських змаганнях з легкої атлетики. Однак мова про міжнародні змагання поки не йде.

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      "Вона також має право вже зараз подати заявку на отримання нейтрального статусу, який потрібен для виступу на зарубіжних турнірах. Однак питання повноцінної зміни спортивного громадянства та можливості представляти Росію на офіційних міжнародних стартах можна буде обговорювати з IAAF тільки тоді, коли Всеросійська федерація легкої атлетики буде відновлена в своїх правах", – розповів очільник ВФЛА Олександр Паркін.

      Варто зазначити, що 30-річна Погребняк найвищі результати показала в складі естафетних команд. На Олімпійських іграх 2016 у Бразилії українська естафетна четвірка 4х100 метрів, в складі якої була Погребняк, посіла підсумкове шосте місце. На ЧС-2011 у Південній Кореї Погребняк завоювала бронзу в цій же дисципліні.

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      Теги: Спорт Україна – Росія Легка атлетика
      Джерело: 24 Канал
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