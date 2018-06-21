Українська легкоатлетка Прищепа фінішувала другою на турнірі у Франції
Українська легкоатлетка Наталія Прищепа зуміла фінішувати другою на своєму першому турнірі у цьому сезоні.
На змаганнях у французькому місті Монтрей вона подолала 800 метрів менше, аніж за дві хвилини – 1:59,83 хвилини. Цей результат дозволив їй зайняти друге місце. Швидше пробігла лише Франсін Нійонсаба з Бурунді (1:59,71 хв).
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Варто зазначити, що це перший турнір для українки в цьому сезоні.
Джерело: 24 Канал
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