Українська легкоатлетка Прищепа фінішувала другою на турнірі у Франції

Українська легкоатлетка Наталія Прищепа зуміла фінішувати другою на своєму першому турнірі у цьому сезоні.

На змаганнях у французькому місті Монтрей вона подолала 800 метрів менше, аніж за дві хвилини – 1:59,83 хвилини. Цей результат дозволив їй зайняти друге місце. Швидше пробігла лише Франсін Нійонсаба з Бурунді (1:59,71 хв).

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Варто зазначити, що це перший турнір для українки в цьому сезоні.