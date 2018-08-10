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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська легкоатлетка відсвяткувала вихід у фінал сексуальним танцем: відео

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Ірина Климець
Ірина Климець

Українська метальниця Ірина Климець оригінальним способом відсвяткувала вихід до фіналу чемпіонату Європи з літніх видів спорту в Берліні.

Українка показала дев'ятий результат у відборі з результатом 69.44 м.

Читайте також: Українські легкоатлети побили медальне досягнення минулого чемпіонату Європи

Нагадаємо, що збірна України воборола вже три медалі на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, а Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину.

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Теги: Легка атлетика Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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