Українська легкоатлетка відсвяткувала вихід у фінал сексуальним танцем: відео
Українська метальниця Ірина Климець оригінальним способом відсвяткувала вихід до фіналу чемпіонату Європи з літніх видів спорту в Берліні.
Українка показала дев'ятий результат у відборі з результатом 69.44 м.
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Нагадаємо, що збірна України воборола вже три медалі на чемпіонаті Європи-2018 з легкої атлетики. Мар'ян Закальницький та Аліна Цвілій завоювали золото та срібло відповідно в спортивній ходьбі на 50 км, а Сергій Никифоров виборов бронзу зі стрибків у довжину.
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Джерело: 24 Канал
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