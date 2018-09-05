Українська модель Аліна Байкова оголила груди на подіумі: фото

Бренд Gasanova представив колекцію Panacea сезону весна-літо 2019. Показ відбувся на головному подіумі UFW у "Мистецькому Арсеналі".

Зіркою показу стала українська топ-модель Аліна Байкова. Вона дефілювала у розкішній сріблястій сукні з відвертим вирізом, який оголив її груди.

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Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 3 Вер 2018 р. о 7:50 PDT

Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 4 Вер 2018 р. о 11:32 PDT

Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 4 Вер 2018 р. о 11:17 PDT

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 4 Вер 2018 р. о 5:47 PDT

Аліна Байкова на показі Gasanova

Відзначимо, що минулого року Аліна також була головною моделлю показу Gasanova. Тоді вона вийшла на подіум у прозорій сукні.

Хто така Аліна Байкова? Відома українська модель, яка підкорила світові подіуми. Серед друзів Аліни чимало голлівудських знаменитостей, зокрема, Леонардо Ді Капріо.