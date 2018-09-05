Українська модель Аліна Байкова оголила груди на подіумі: фото
Бренд Gasanova представив колекцію Panacea сезону весна-літо 2019. Показ відбувся на головному подіумі UFW у "Мистецькому Арсеналі".
Зіркою показу стала українська топ-модель Аліна Байкова. Вона дефілювала у розкішній сріблястій сукні з відвертим вирізом, який оголив її груди.
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Аліна Байкова на показі Gasanova
Відзначимо, що минулого року Аліна також була головною моделлю показу Gasanova. Тоді вона вийшла на подіум у прозорій сукні.
Хто така Аліна Байкова? Відома українська модель, яка підкорила світові подіуми. Серед друзів Аліни чимало голлівудських знаменитостей, зокрема, Леонардо Ді Капріо.
Джерело: 24 Канал
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