Українська модель Аліна Байкова оголилася для обкладинки глянцю

Відома українська модель Аліна Байкова прикрасила обкладинку модного журналу Harper’s Bazaar Mexico.

На фото Байкова позує топлес у зухвалому образі. Звабливим кадром модель поділилася у своєму Instagram.

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Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 31 Тра 2018 р. о 8:15 PDT

До слова, у соцмережах Аліна останнім часом викладає чимало провокативних кадрів, демонструючи свою фантастичну фігуру.

Зокрема, Байкова стала героїнею фешн-відео українського фотографі Саші Самсонової, яка живе і працює у Лос-Анджелесі.

Дивіться відео Саші Самсонової з Байковою у головній ролі: