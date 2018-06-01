Українська модель Аліна Байкова оголилася для обкладинки глянцю
Відома українська модель Аліна Байкова прикрасила обкладинку модного журналу Harper’s Bazaar Mexico.
На фото Байкова позує топлес у зухвалому образі. Звабливим кадром модель поділилася у своєму Instagram.
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До слова, у соцмережах Аліна останнім часом викладає чимало провокативних кадрів, демонструючи свою фантастичну фігуру.
Зокрема, Байкова стала героїнею фешн-відео українського фотографі Саші Самсонової, яка живе і працює у Лос-Анджелесі.
Дивіться відео Саші Самсонової з Байковою у головній ролі:
Джерело: 24 Канал
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