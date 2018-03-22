Українська модель Аліна Байкова прикрасила обкладинку модного журналу: фото
Одна з найуспішніших українських моделей Аліна Байкова знялася для обкладинки березневого номера L'Officiel India.
Топ-модель постала на знімках в яскравих образах і поділилася деякими з них в своєму Instagram. Автор зйомки – фотограф Карлос Руїц.
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Аліна Байкова для L'Officiel India
Аліна не лише підкорила модні подіуми, а й влилася у голлівудську тусовку, зокрема, дівчина дружить з актором Леонардо Ді Капріо.
Джерело: 24 Канал
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