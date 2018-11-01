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      Українська модель Кейт Андервуд знялася в рекламі парфуму разом з Шарліз Терон: фото, відео

      1013 Читать новость на русском
      Кейт Андервуд
      Кейт Андервуд / JetSetter.ua

      Обличчям нового аромату J'adore Absolu стала голівудська акторка Шарліз Терон, яка вже багато років є амбасадором аромату Dior J'adore. Цього разу у міні-фільмі знялися й інші моделі, серед яких українка Кейт Андервуд.

      Терон – центральна фігура кампанії, але її оточують інші жінки – різної зовнішності, віку та типажів. Однією з красунь стала українська модель Кейт Андервуд, яка зараз живе у США. Справжнє ім’я киянки Катя Підлісна.

      Читайте також: Краса – це прийняття себе: Шарліз Терон знялася у фільмі Dior

      Українська модель виклала заворожуюче фото в Instagram, де видно її обличчя та золотий образ у міні-фільмі для нового аромату J'adore Absolu.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Undina. A still from new @Dior J’adore Absolu film directed by Romain Gavras celebrating women.

      Допис, поширений Cate Underwood (@undervoodoo)

      "Надзвичайний Всесвіт. Ода жінкам, всім жінкам, які разом сильніші, аніж поодинці", – сказано в описі нової рекламної кампанії Dior Parfums.

      Реклама нового аромату Dior J'adore: відео

      Хто така Кейт Андервуд? (Cate Underwood)28-річна українка працювала для журналів ELLE, L'Officiel, Harper's Bazaar, Playing Fashion, VAGA Magazine і для багатьох інших. У 2010 році вона стала переможницею конкурсу Bazaar Fashion Forward в номінації кращий fashion-фотограф. Успіх у фотографії їй не завадив добре стартувати і в модельному бізнесі – тепер вона працює в Парижі, Нью-Йорку та інших містах.

      Теги: Новини України LifeStyle Мода
      Джерело: VOGUE
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