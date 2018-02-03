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Українська модель похизувалася стрункою фігурою у купальнику: спокусливе фото

18:35, сьогодні 6861 Читать новость на русском
Алла Костромічова
Алла Костромічова / Фото з Instagram

Українська супермодель і суддя відомого шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова похизувалася ідеальною фігурою.

На своїй сторінці в Instagram Алла Костромічова опублікувала фото, на якому позує в розкішному червоному купальнику на березі океану.

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Костромічова не публікує своїх відвертих фотографій, максимум, що дозволяє собі модель – це позувати в білизні.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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