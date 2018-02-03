Українська модель похизувалася стрункою фігурою у купальнику: спокусливе фото
18:35, сьогодні 6861 Читать новость на русском
Українська супермодель і суддя відомого шоу "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова похизувалася ідеальною фігурою.
На своїй сторінці в Instagram Алла Костромічова опублікувала фото, на якому позує в розкішному червоному купальнику на березі океану.
Читайте також: Українська модель знялася для німецького Elle: елегантні фото
Костромічова не публікує своїх відвертих фотографій, максимум, що дозволяє собі модель – це позувати в білизні.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Вакарчук і Зеленський можуть бути шансом для країни": політолог назвав умовисьогодні , 21:22
-
У Києві члени "Національної дружини" валили паркан законного будівництва: втрутилася поліціясьогодні , 20:22
-
"Патріоти Польщі своїм законом підіграли Кремлю": Ярош прокоментував "бандерівський" законсьогодні , 19:01
Коментарі