Українська модель показала оголене тіло: фото
23:07, 25 січня 2415 Читать новость на русском
Українська відома модель Аліна Байкова виклала практично голе фото. Гарячий знімок було зроблено під час зйомки для мексикано-латиноамериканського Harper's Bazaar.
Наразі результату фотосесії для журналу у мережі немає, але фото з-за лаштунків Аліна показала в своєму Instagram.
"Ви не думаєте, що ця кімната виглядає надто неприбраною", – підписала кадр Байкова.
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Додамо, нещодавно Аліні приписували стосунки з арт-дилером Віто Шнабелем, колишнім німецької топ-моделі Хайді Клум.
Джерело: 24 Канал
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