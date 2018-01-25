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Українська модель показала оголене тіло: фото

23:07, 25 січня 2415 Читать новость на русском
Аліна Байкова
Аліна Байкова / Фото з Іnstagram

Українська відома модель Аліна Байкова виклала практично голе фото. Гарячий знімок було зроблено під час зйомки для мексикано-латиноамериканського Harper's Bazaar.

Наразі результату фотосесії для журналу у мережі немає, але фото з-за лаштунків Аліна показала в своєму Instagram.

"Ви не думаєте, що ця кімната виглядає надто неприбраною", – підписала кадр Байкова.

Читайте також: У мережі з'явились нові фото від Dolce&Gabbana з українською моделлю

Додамо, нещодавно Аліні приписували стосунки з арт-дилером Віто Шнабелем, колишнім німецької топ-моделі Хайді Клум.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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