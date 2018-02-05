10:12
6 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рамзан Сонцесяйний – винахідник нового способу майнінгу. П'яні російські птахи
Вєсті Кремля
23:07, 5 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, 5 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, 5 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Українська модель пройшлася подіумом в прозорій сукні без білизни: фото 18+

23:08, 5 лютого 9470 Читать новость на русском
Показ Gasanova: модель Аліна Байкова
Показ Gasanova: модель Аліна Байкова / Фото з Instagram

Український бренд одягу Gasanova презентував колекцію сезону осінь-зима 2018/2019 в рамках першого дня Ukrainian Fashion Week. Показ вийшов дуже провокативним – починаючи від агресивних масок на обличчях закінчуючи виходом оголеної моделі.

У своїй новій колекції дизайнерка Ельвіра Гасанова показала власну інтерпретацію славнозвісної історії Казанови. Акценти колекції – рукави "летюча миша", елементи з клейонки, авторські аксесуари з металу, тканина з кристалами Swarovski.

Читайте також: Українська модель показала оголене тіло: фото

Презентувала колекцію одна із найвідоміших українських моделей – Аліна Байкова. Їй дісталося, мабуть, найвідвертіше вбрання колекції. Вона дефілювала повністю прозорій сукні, інкрустованій камінням. На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала коротке, але пікантне відео, на якому вона демонструє сукню.

А Ельвіра Гасанова опублікувала кілька фото, на яких позує Байкова вже після показу.

Також на подіумі помітили співачку Славу Камінську (учасницю гурту "НеАнгели"), яка нещодавно почала свою співпрацю з брендом GASANOVA. Слава вийшла на подіум як модель і продемонструвала чорний комбінезон, а потім блискучий наряд: штани і топ. Також участь у показі взяв переможець шоу "Топ-модель по-українськи" – Самвел Туманян.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Шевченко: На телебаченні ми маємо показувати істину, а не ілюзію
сьогодні, 10:01 Шевченко: На телебаченні ми маємо показувати істину, а не ілюзію
Євгенія Мазур
Кривава Мері чи Піна Колада? Вгадай коктейль за інгредієнтами: тест
сьогодні, 09:02 Кривава Мері чи Піна Колада? Вгадай коктейль за інгредієнтами: тест
230
Як звичайний дизайнер Леонід Краснопольський зробив для України більше, ніж десятки чиновників
сьогодні, 08:36 Як звичайний дизайнер Леонід Краснопольський зробив для України більше, ніж десятки чиновників
Олексій Чибісов 893
Як
5 лютого, 23:00 Як "вишки Бойка" стають "вишками Порошенка": нинішня влада підминає під себе бізнес колишньої влади
Дмитро Гнап 1048
Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
5 лютого, 22:02 Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою
Наталія Лебідь 3418
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук