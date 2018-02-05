Українська модель пройшлася подіумом в прозорій сукні без білизни: фото 18+

Український бренд одягу Gasanova презентував колекцію сезону осінь-зима 2018/2019 в рамках першого дня Ukrainian Fashion Week. Показ вийшов дуже провокативним – починаючи від агресивних масок на обличчях закінчуючи виходом оголеної моделі.

У своїй новій колекції дизайнерка Ельвіра Гасанова показала власну інтерпретацію славнозвісної історії Казанови. Акценти колекції – рукави "летюча миша", елементи з клейонки, авторські аксесуари з металу, тканина з кристалами Swarovski.

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Презентувала колекцію одна із найвідоміших українських моделей – Аліна Байкова. Їй дісталося, мабуть, найвідвертіше вбрання колекції. Вона дефілювала повністю прозорій сукні, інкрустованій камінням. На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала коротке, але пікантне відео, на якому вона демонструє сукню.

Допис, поширений Alina Baikova (@alina_baikova) 3 Лют 2018 р. о 10:21 PST

А Ельвіра Гасанова опублікувала кілька фото, на яких позує Байкова вже після показу.

Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 4 Лют 2018 р. о 2:03 PST

Допис, поширений Elvira Gasanova (@gasanova_elvira) 4 Лют 2018 р. о 2:07 PST

Також на подіумі помітили співачку Славу Камінську (учасницю гурту "НеАнгели"), яка нещодавно почала свою співпрацю з брендом GASANOVA. Слава вийшла на подіум як модель і продемонструвала чорний комбінезон, а потім блискучий наряд: штани і топ. Також участь у показі взяв переможець шоу "Топ-модель по-українськи" – Самвел Туманян.