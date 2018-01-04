Українська модель та її подруга потрапили у жахливу ДТП в США
20:45, сьогодні 5662 Читать новость на русском
Українська модель Єлизавета Кузьменко та фотограф Наталія Кордан в Лос-Анджелесі потрапила в ДТП. Зараз дівчина перебуває у комі.
Про це повідомив друг постраждалої Кирило Дубровін на своїй сторінці у Facebook. За його словами, ДТП сталась ще на Новий рік, але про те, що постраждало дві українки, стало відомо лише зараз.
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"Стан наразі критичний. Черепно-мозкові травми, переломи кісток обличчя, пошкоджена печінка та багато іншого" – йдеться у повідомленні.
Кирило додав, що Єлизавета Кузьменко перебуває в комі. З нею в ДТП потрапила фотограф Наталія Кордан.
Фотограф Даша Сучак написала про те, що особисто знає Єлизавету та неодноразово її фотографувала.
Джерело: 24 Канал
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