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Українська модель знялась у рекламі модного бренду Bianca Spender: фото

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Ірина Кравченко
Ірина Кравченко / Фото з соцмереж

Зірка модних подіумів з України – Ірина Кравченко, вкотре знялась в рекламі модного бренду. Цього разу ним став кампейн колекції осінь-зима 2018 Bianca Spender.

Чарівними кадрами з фотосесії 31-річна Ірина поділилася у своєму Instagram. Автором зйомки став фотограф Ніколь Бентлі.

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Ірина позувала у комбінезоні в смужку, картатому жакеті, різноманітних сукнях і блузках. Образ довершили природній макіяж та скуйовджена зачіска.


Ірина Кравченко для Bianca Spender

Варто додати, що Ірина Кравченко потрапила в модельний бізнес, коли їй було 23 роки. У 2012 році Іру вперше запросили відкривати показ Alexander Wang, і з тих пір вона брала участь у показах найіменитіших Будинків моди. Українська зірка стала обличчям рекламних кампаній Valentino і Prada, а також знялась для Vogue Germany, Vogue Italia, Vogue China, Vogue Ukraine та багатьох інших глянців і брендів.

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Теги: Новини України Мода LifeStyle Новини культури
Джерело: 24 Канал
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