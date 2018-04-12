Українська модель знялась у рекламі модного бренду Bianca Spender: фото

Зірка модних подіумів з України – Ірина Кравченко, вкотре знялась в рекламі модного бренду. Цього разу ним став кампейн колекції осінь-зима 2018 Bianca Spender.

Чарівними кадрами з фотосесії 31-річна Ірина поділилася у своєму Instagram. Автором зйомки став фотограф Ніколь Бентлі.

Читайте також: Українська модель взяла участь у кількох показах в рамках Тижня моди в Парижі: яскраві фото

Ірина позувала у комбінезоні в смужку, картатому жакеті, різноманітних сукнях і блузках. Образ довершили природній макіяж та скуйовджена зачіска.



Ірина Кравченко для Bianca Spender

Варто додати, що Ірина Кравченко потрапила в модельний бізнес, коли їй було 23 роки. У 2012 році Іру вперше запросили відкривати показ Alexander Wang, і з тих пір вона брала участь у показах найіменитіших Будинків моди. Українська зірка стала обличчям рекламних кампаній Valentino і Prada, а також знялась для Vogue Germany, Vogue Italia, Vogue China, Vogue Ukraine та багатьох інших глянців і брендів.

Читайте також: ТОП-10 найуспішніших моделей України

Допис, поширений Irina Kravchenko (@iriska_kravchenko) 5 Кві 2018 р. о 2:57 PDT