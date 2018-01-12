14:55
12 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Другий після Шойгу. Життя без жінок
Вєсті Кремля
23:45, 11 січня
Вєсті.UA. Гнучка політика Ляшка. Недоїдання Реви
Вєсті.UA
19:51, 11 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Українська морська авіація з американцями провела тренування у Чорному морі: видовищні фото

13:25, сьогодні 650 Читать новость на русском

У Чорному морі відбулися спільні дії за участю морської авіації Військово-Морських Сил ЗСУ та корабля USS CARNEY (DDG 64), що належить Військово-Морським Силам Сполучених Штатів Америки. Це були тренування типу PASSEX.

Як повідомляє прес-служба українського Міноборони, метою заходу було відпрацювання взаємодії відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня взаємосумісності.

Читайте також: Окупанти навчали молодь вести війну в анексованому ними Криму

Зазначається, що під час тренувань гелікоптери українських ВМС Ка-27пч та Ка-27пр в складних метеоумовах здійснили понад 10 посадок на борт американського корабля, провели розвідку та спостереження за надводною обстановкою.

Відпрацювання подібних сумісних елементів – це вже звична для нас справа. Але, безумовно, кожна така можливість стає гарною нагодою для отримання додаткових знань і удосконалення навичок взаємодії з нашими іноземними колегами за сучасними стандартами,
– підкреслив тимчасово виконувач обов’язків заступника командувача ВМС з бойової підготовки Андрій Куриленко.

Нагадаємо, есмінець USS CARNEY (DDG 64) Військово-Морських Сил Сполучених Штатів Америки прибув до порту Одеси 8 січня та перебував в Україні до 11 числа.

Теги: Новини України Збройні Сили України США Новини політики Фотоновини Водний транспорт Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
сьогодні, 14:02 Куди віднести ялинку після свят у Києві та Львові: карта
225
Как правильно бороться с Московским патриархатом
сьогодні, 13:00 Как правильно бороться с Московским патриархатом
Сергій Фурса 1064
Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
сьогодні, 13:26 Відома українська співачка MamaRika виходить заміж
5184
Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
сьогодні, 12:11 Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю
6935
Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
сьогодні, 13:42 Зв'язок зник і в Донецьку: не працює навіть місцевий оператор та російський МТС
1875
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Україна зазнала втрат на фронті: стало відоме ім'я загиблого воїна
 11 грудня 2017 , 18:30
Терористи, начебто, затримали "українських розвідників" – в МВС зробили заяву
24 вересня 2017 , 18:37
Президент України привітав дипломатів з нагоди сторіччя відомства
22 грудня 2017 , 19:32
У справах подій на Євромайдані в розшуку перебуває 91 особа, – Горбатюк
 29 грудня 2017 , 10:55
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук