Українська морська авіація з американцями провела тренування у Чорному морі: видовищні фото

У Чорному морі відбулися спільні дії за участю морської авіації Військово-Морських Сил ЗСУ та корабля USS CARNEY (DDG 64), що належить Військово-Морським Силам Сполучених Штатів Америки. Це були тренування типу PASSEX.

Як повідомляє прес-служба українського Міноборони, метою заходу було відпрацювання взаємодії відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівня взаємосумісності.

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Зазначається, що під час тренувань гелікоптери українських ВМС Ка-27пч та Ка-27пр в складних метеоумовах здійснили понад 10 посадок на борт американського корабля, провели розвідку та спостереження за надводною обстановкою.

Відпрацювання подібних сумісних елементів – це вже звична для нас справа. Але, безумовно, кожна така можливість стає гарною нагодою для отримання додаткових знань і удосконалення навичок взаємодії з нашими іноземними колегами за сучасними стандартами,

– підкреслив тимчасово виконувач обов’язків заступника командувача ВМС з бойової підготовки Андрій Куриленко.

Нагадаємо, есмінець USS CARNEY (DDG 64) Військово-Морських Сил Сполучених Штатів Америки прибув до порту Одеси 8 січня та перебував в Україні до 11 числа.