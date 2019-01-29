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      Українська олімпійська чемпіонка невдало впала на телевізор під час змагання: відео курйозу

      2031 Читать новость на русском
      Ольга Харлан
      Ольга Харлан / Daily - РБК-Украина

      Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан під час виступу на етапі Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті невдало приземлилася після одного з випадів.

      Українка втратила рівновагу та впала на монітор, який стояв поруч, розбивши його. Відео падіння Харлан виклала у себе в Instagram.

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      "Думаю, мені треба покращити відчуття балансу та більше ніколи не фехтувати поблизу телевізорів", – підписала відео Харлан.

      Щодо самого турніру, то Ольга Харлан вилетіла ще на стадії 1/32 фіналу, поступившись француженці Маліне Вонсаваді.

      Варто зазначити, що Ольга Харлан – олімпійська чемпіонка Пекіну-2008 (командна шабля). Також в її активі дві нагороди з Олімпіади в Роі-2016 – срібна медаль в командній шаблі та бронзова в індивідуальній. Ще одну бронзову медаль в індивідуальній шаблі Ольга Харлан здобула на Олімпійських іграх в Лондоні-2012. Станом на початок 2019 року українка є четвертим номером у світовому рейтингу шаблісток.

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      Теги: Спорт Фехтування Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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