Українська олімпійська чемпіонка виклала в Instagram спокусливі фото (18+)

Олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова взяла участь в фотосесії, частину з фото яких вирішила викласти в Instagram.

Спортсменка постала у незвичному спокусливому образі, де вона позує у сексуальній нижній білизні.

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"Давно у мене в стрічці не було селфіфоток. Дуже крута фотосесія була сьогодні. Вже дуже чекаю фото", – підписала фото Яна Клочкова.

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