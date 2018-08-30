Українська олімпійська чемпіонка виклала в Instagram спокусливі фото (18+)
Олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова взяла участь в фотосесії, частину з фото яких вирішила викласти в Instagram.
Спортсменка постала у незвичному спокусливому образі, де вона позує у сексуальній нижній білизні.
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"Давно у мене в стрічці не було селфіфоток. Дуже крута фотосесія була сьогодні. Вже дуже чекаю фото", – підписала фото Яна Клочкова.
Джерело: 24 Канал
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