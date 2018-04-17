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Українська паралімпійка отримала "Спортивний Оскар"

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Минув місяць після Паралімпіади в Пхьончхані, а українські спортсмени продовжують тримати курс на перемоги в період, відведений на спортивні канікули, та завойовують нові престижні звання.

Біатлоністка Людмила Ляшенко навіть після головного змагання для всіх паралімпійців світу тренується досі.

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На вулиці весна, але це не заважає лижникам тренуватися. Засніжену трасу зараз їм заміняє зелений парк і міська велодоріжка.

Дівчина йшла до медалей ще із Зимових Паралімпійських ігор в Сочі. У 2014 році двічі зупинялася на 4 місці. Тренер Людмили – головний тренер паралімпійської команди України з лижних перегонів і біатлону – Андрій Нестеренко зазначив, що українська збірна часто буває за крок до призових місць. Він впевнений, якщо напружаться не лише спортсмени, а й держава, то 22 медалі не будуть рекордом.

Я хочу звернути увагу на той факт, що 17 разів ми займали 4 місце. Якби половина з цих людей вийшла на подіум, то медалей було б, як мінімум, на 10 більше. Тобто ми маємо невеликі програші, по 2 чи 4 секунди, але це ціна між 3 і 4 місцем,
– сказав тренер.

А вже цього року виступ Людмили Ляшенко став чи не найбільшою українською інтригою Паралімпіади в Південній Кореї. Медальне напруження йшло за спортсменкою буквально до останнього. Біатлон на 6 кілометрів – бронза, біатлон 10 км – бронза, лижні перегони вільним стилем – бронза. І нарешті в останній день змагань – омріяна перша сходинка.

Я вірила, що медаль буде, але спрогнозувати, що це буде саме золото, важко. Адже це не лише моя робота, це естафетна гонка, у складі 4 людей, які також мають викластися на повну,
– прокоментувала чемпіонка Паралімпіади Людмила.

І ось Людмила здолала ще один Олімп – її визнали героїнею спортивного року та вручили "Спортивний Оскар" у номінації "сильні духом". І це всього за 6 років у змаганнях, щоденних тренувань і перемог над собою. І зараз, коли у паралімпійців законна відпустка, дівчина не відпочиває. Вона заявила, що приїжджає на тренування, коли має вільний час, а це майже кожного дня.

Людмила Ляшенко отримала
Українська біатлоністка Людмила Ляшенко отримала "Спортивний Оскар"

За місяць Людмила з колегами поїде до Львівської області на основну паралімпійську базу країни, у червні відбудуться тренування в Чернігові, у липні – збори у Болгарії, у серпні – Естонія. Головні конкуренти на медалі для українців так звані країни-лижники – це Росія, Америка, Канада та Японія. І такий безупинний ритм необхідний заради перемог в майбутньому чемпіонаті світу в лютому.

Нагадаємо, 20 березня паралімпійська збірна України повернулась додому із південнокорейського Пхьончхана. На Паралімпіаді-2018 українці завоювали 22 медалі: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових. У загальному заліку збірна України посіла 6-те місце.

Теги: Новини України Новини спорту Паралімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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