Українська пісня 2018: яскраві фото з грандіозного концерту

Масштабний концерт "Українська пісня / Ukrainian Song Project" відбувся у Львові 19 серпня. Грандіозний проект зібрав на стадіоні "Арена Львів" три десятки найкращих українських артистів

На одній сцені виступали: "Воплі Відоплясова", Pianoбой, Олександр Пономарьов, Злата Огнєвіч, О.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Павло Табаков, Sonya Kay, Артем Пивоваров, Ivan NAVI та інші.

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Олександр Пономарьов

Іноземними хедлайнерами семигодинного музичного дійства став відомий польський рок-гурт CHEMIA, засновником і гітаристом якого є колишній очільник Укрзалізниці Войцех Бальчун.

Рок-гурт CHEMIA

Спеціально для "Української пісні 2018" поляки підготували та виконали одну пісню українською мовою – "Герой".

Разом з іменитими виконавцями на гігантську сцену того вечора вийшли молоді гурти та співаки, які пройшли відбір "Української пісні 2018": TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh, RULADA, Secret Forest та Erômin.

Українська пісня 2018

Концерт на "Арені Львів" зібрав понад 13 тисяч глядачів.

Також уже відома дата наступного Національного проекту "Українська пісня / Ukrainian Song Project" – 17 серпня 2019 року.

ВВ

Tayanna

Alyosha

Злата Огнєвіч

MELOVIN

DILEMMA

О.Torvald

Фото: Руслан Литвин і Євген Кравс