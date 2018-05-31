"Українська пісня-2018": з'явилась інформація про перших хедлайнерів масштабного телепроекту

18 серпня Львів перетвориться на музичну мекку України. Саме тут проведуть грандіозний телепроект "Українська пісня-2018". Організатори вже оголосили перших хедлайнерів.

Відомо, що концерт відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Метою заходу є пошук нових яскравих облич на українській музичній сцені. Поруч із молодими вокалістами виступатимуть досвідчені артисти, які вже здобули популярність в Україні.

Читайте також: Телепроект "Українська пісня - 2018": коли і як подати заявку на участь

Організатори національного телепроекту "Українська пісня-2018" представила імена 4 хедлайнерів, які виступлять у Львові. Зокрема, це "Воплі Відоплясова", Pianoбой, О.Torvald і Alyosha. Відомо, що, окрім них, виступлять ще 13 відомих виконавців, однак їх імена поки залишаються в секреті.

Молоді учасники грандіозного шоу пройдуть відбірковий тур для участі в телепроекті. За місяць до комітету "Української пісні-2018" надійшли 200 заявок від маловідомих артистів, які прагнуть потрапити до списку вокалістів шоу.

Разом із зірками на сцену вийдуть молоді артисти – десять переможців відбіркового туру, який наразі триває. Загалом "Українська пісня 2018" об’єднає в одному концерті 27 виконавців – напередодні 27-ої річниці незалежності України,

– розповіли організатори шоу.

Наразі україномовні гурти та вокалісти мають змогу позмагатись за перемогу для участі в "Українській пісні-2018". Заявки прийматимуть до 15 червня. За словами організаторів проекту, жодних обмежень у стилі музики немає, відтак кожен може взяти участь у відборі.

Зазначимо, що квитки на гала-концерт телепроекту "Українська пісня 2018" уже у продажі.